Трейлер «Человека-паука: Паутина вселенных» посмотрели более 148 млн зрителей

Второй трейлер предстоящего анимационного фильма «Человек-паук: Паутина вселенных» стал самым просматриваемым среди анонсов фильмов о супергероях за последнее время.

Как сообщает Deadline, в сумме видео набрало более 148 млн просмотров. Так, трейлер второй части мультфильма о человеке-пауке превысил показатели по просмотрам роликов таких крупных лент, как «Стражи Галактики. Часть 3», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Тор: Любовь и гром» и других.

Кроме того, по данным источника, новый трейлер анимационной картины о Майлзе Моралисе показал самые внушительные результаты за сутки по заинтересованности аудитории среди прочих недавних лент вселенной Marvel.

Мировая премьера мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» запланирована на 31 мая 2023 года. В 2024-м ожидается выход третьей части франшизы.

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