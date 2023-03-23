Возвращение Паякана, вендетта Скорсби и новые кланы на'ви: что известно о будущих частях «Аватара»

Продюсер «Аватара» Джон Ландау в новом интервью раскрыл некоторые подробности о предстоящих частях франшизы. По его словам, в фильмах снова появится гигантское морское создание Паякан. Кинематографисты продолжат знакомить зрителей с его историей, а также исследовать их духовную связь с Лоаком. Кроме того, покажут как минимум два новых клана на’ви, каждый из которых будет иметь свои особенности в зависимости от окружающей экосистемы. Помимо этого, кинематографисты расскажут больше о деятельности Корпорации по освоению природных ресурсов (RDA) и детях Джейка и Нейтири, в частности, планируют исследовать связь Кири с природой и её способность управлять ею.

Продюсер фильмов «Аватар» Джон Ландау раскрыл новые подробности о предстоящих частях франшизы Джеймса Кэмерона. Так, третий «Аватар» должен выйти в декабре 2024 года и, как сообщается, носит рабочее название The Seed Bearer («Носитель семени»).

В интервью порталу The Wrap Ландау рассказал, что зрители снова увидят одного из понравившихся публике персонажей. Речь идёт о морском создании Паякане — тулкуне, который был изгнан из стаи и по сюжету подружился с Лоаком, сыном Джейка Салли и Нейтири. Во вселенной «Аватара» тулкуны — существа, похожие на китов.

«Я всегда считал Паякана своего рода Лесси. Я бы сказал, что эта история очень похожа на историю мальчика и его собаки: они оба изгои и нуждаются друг в друге. Я решил, что Паякан будет полноценным персонажем. Сначала люди этого не понимали. Нам приходилось снова и снова повторять, что Паякан — это (полноценный. — RT) персонаж. Позднее, когда мы спрашивали зрителей о героях фильма, они всегда упоминали и Паякана, что было необычно», — отметил продюсер.

Ландау ещё в январе во время общения с журналистами Empire говорил, что команда ленты рассматривает Паякана именно как персонажа, а не как второстепенное животное. По словам продюсера, антагонист Мик Скорсби, роль которого исполняет Брендан Коуэлл, вероятно, тоже появится в следующем фильме и захочет отомстить Паякану за потерю руки.

Также Ландау подтвердил появление в будущих фильмах Корпорации по освоению природных ресурсов (RDA). По словам кинематографиста, зрителям раскроют подробности её деятельности — члены организации продолжат пытаться превратить Пандору в место обитания для человека.

«Думаю, в будущем мы определённо снова столкнёмся с корпорацией RDA. Мы знаем, что Джованни (Рибизи. — RT) вернётся к роли Селфриджа. Во втором фильме он промелькнул в небольшом видео. Но в будущем он вернётся в полной мере», — заявил Ландау.

На днях также сообщалось, что авторы франшизы познакомят зрителей с новыми племенами на’ви. По данным портала Inverse, в следующей ленте будет как минимум два новых клана, один из них — «клан пепла» во главе с Варанг, роль которой исполнит Уна Чаплин. Это более агрессивное племя, чем кланы Оматикайя и Меткайина.

Каждый представленный в лентах народ будет физически адаптирован под свою экосистему подобно тому, как тело представителей народа воды во втором фильме было приспособлено к быстрому и лёгкому передвижению в океане.

«По мере развития франшизы мы увидим различные физические особенности, характерные для разных культур на Пандоре, — рассказывал Джон Ландау. — Как и в случае с Меткайина и Оматикайя, мы увидим персонажей с разным цветом кожи, поскольку это (неотъемлемая. — RT) часть нашего мира, и мы рассматриваем то, что делаем, как метафору нашего мира».

Продюсер отметил, что вселенная продолжит развиваться, и в новых частях зрителей будут знакомить с разнообразием живых существ, в том числе — племён красочной планеты.

© Кадр из фильма «Аватар: Путь воды» (2022)

Помимо прочего, Ландау сообщал, что каждая из предстоящих частей франшизы задумана как отдельный фильм, в котором кинематографисты представят «новые среды обитания и новые культуры, а с новыми культурами будут появляться и новые персонажи». Тем не менее, по словам продюсера, о старых героях забывать не будут — их история также продолжит развиваться с каждой новой лентой.

К примеру, в третьей части будут показаны последствия трагедии, произошедшей в финале «Аватара: Путь воды» в семье Джейка и Нейтири. Герои будут справляться с потерей одного из сыновей. В то же время авторы ленты больше расскажут о других детях пары, в частности будут раскрыты подробности, связанные со связью Кири с природой и способностью управлять ею.

В новом «Аватаре» будет раскрыта ещё одна сюжетная линия из второй части — взаимоотношения подростка по имени Паук и аватара его отца, полковника Куоритча, погибшего ещё в первом фильме. В финале «Пути воды» Паук спасает аватар Куоритча, несмотря на его злодеяния. Ландау намекал, что такой поступок парня может поспособствовать трансформации злодея.

Также известно, что между третьей и четвёртой частями франшизы произойдёт значительный временной скачок. Он будет предшествовать событиям пятого фильма, действие которого частично развернётся на Земле. Авторы истории планируют отправить на планету людей главную героиню Нейтири, чтобы показать ей, что не всё человечество прогнило из-за злости и алчности.

Премьера фильма «Аватар: Путь воды» состоялась 6 декабря 2022 года. Собрав за время мирового показа около $2,3 млрд, блокбастер Джеймса Кэмерона попал в список самых кассовых кинолент в истории. В России официально картина не вышла, но была показана в крупных киносетях Москвы и регионов.