На 11 территориях Оренбуржья ввели IV класс пожарной опасности

По сообщениям регионального МЧС, на 11 территориях Оренбургской области в четверг, 27 апреля, действует IV класс пожарной опасности.

Высокий класс пожарной опасности ввели в связи с наступлением тёплой и сухой погоды, передаёт RIA56.

В список муниципальных образований с высокой пожарной опасностью в том числе вошли Бузулук, Абдулинский, Соль-Илецкий городские округа, а также Беляевский, Бузулукский, Асекеевский и Шарлыкский районы.

Наряду с этим стало известно о сложной лесопожарной обстановке в Кировской области, где недавно зарегистрировали семь лесных пожаров на общей площади 8 га. Об этом информирует progorod43 со ссылкой на данные КОГСАУ «Лесохрана».

Лес горел в Куменском, Слободском, Малмыжском, Санчурском, Кайском и Кирово-Чепецком лесничествах, сейчас пожары ликвидированы. В регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что на большей части Московской области 26—27 апреля ожидается I класс пожарной опасности, но в некоторых районах будут действовать II и III классы.