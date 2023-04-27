Владимир Машков принял участие в открытии акции «Диктант Победы»

Народный артист России Владимир Машков поучаствовал в церемонии открытия акции «Диктант Победы», организованной «Единой Россией».

На мероприятии Машков в своём выступлении процитировал Франклина Рузвельта.

«Во время войны русский народ показал такой пример любви к Родине, самопожертвования и твёрдости духа, которого ещё не знал мир. Спасая себя, русские спасли человечество от нацистской угрозы. И помогло им не превосходство их оружия, а превосходство их духа. Об этом мы все должны помнить».

Участникам акции он пожелал успеха и отметил, что «где слово, там память. А память побеждает смерть».

Акция «Диктант Победы» проходит в рамках проекта «Историческая память» в течение одного дня. Участников ждут 25 заданий, которые необходимо выполнить за 45 минут. Вопросы подобраны на такие темы, как Курская и Сталинградская битвы, прорыв блокады Ленинграда, Нюрнбергский процесс и освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации. Принять участие в диктанте можно очно и онлайн.

Ранее были названы площадки, подготовленные для проведения акции в Подмосковье.