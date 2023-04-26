В Подмосковье подготовят 11 уникальных локаций для проведения Диктанта Победы

Партия «Единая Россия» выбрала 11 уникальных мест для проведения акции «Диктант Победы» в Московской области. Мероприятие пройдёт в памятных местах, музеях и мемориалах региона.

По информации телеканала «360», в число локаций вошли Российский университет кооперации, государственное училище олимпийского резерва в Щёлково, Главный храм Вооружённых сил РФ, Партизанская деревня в парке «Патриот», региональное отделение «Росгвардии» в Реутове, военно-технический музей в Черноголовке, музеи «Зоя», «Новый Иерусалим» и «Бородинское поле».

К акции также присоединятся аэропорты Домодедово и Шереметьево.

Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.