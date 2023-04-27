В Тюменской области ремонтные работы проведут на 59 объектах культурного наследия

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В Тюменской области запланировали работы по сохранению 59 объектов культурно-исторического наследия, об этом сообщили в региональном правительстве. В частности, речь идёт о Церкви Спаса, Доме купца В. Н. Перминова, Троицкой церкви.
В Тюменской области ремонтные работы проведут на 59 объектах культурного наследия
  • Gettyimages.ru

Ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы проведут на 26 объектах, необходимую проектную документацию разработают ещё для 33 объектов, передаёт nashgorod.ru.

Работы на 40 объектах проведут за счёт бюджета. На эти цели из федерального, регионального и муниципальных бюджетов выделили 335,4 млн рублей, уточнили в правительстве.

По сообщениям «Вслух.ру», специалисты проведут реставрацию живописи в церкви Спаса в Тюмени, отреставрируют Дом купца В.Н. Перминова в Ишиме, приведут в порядок Троицкую церковь в селе Южно-Плетнёво и объекты ансамбля Знаменского монастыря в Тобольске.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили монтаж трёх малых главок на церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе.

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