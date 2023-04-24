В Москве завершили монтаж трёх главок на церкви Рождества Богородицы в Бутырской слободе
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Монтировать приходилось особенно бережно, учитывая, что стены церкви старинные, исторические», — прокомментировал событие руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
В ближайшее время предстоит провести монтаж ещё двух главок — крайней малой и центральной.
Как уточняется, церковь Рождества Пресвятой Богородицы является объектом культурного наследия федерального значения.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщила, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.