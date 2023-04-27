В районе Курильских островов зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7

У Курильских островов зарегистрировали два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7.

Об этом информирует РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

Как сообщала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова, эпицентр первого землетрясения располагался в Тихом океане в 175 км южнее курильского острова Симушир.

При этом второе землетрясение магнитудой 4,7 было зарегистрировано через три часа. Его эпицентр также находился в Тихом океане в 145 км юго-западнее города Северо-Курильск на острове Парамушир.

18 апреля в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили, что землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано у побережья Камчатки.