В районе Курильских островов зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7

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У Курильских островов зарегистрировали два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7.

Об этом информирует РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

Как сообщала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова, эпицентр первого землетрясения располагался в Тихом океане в 175 км южнее курильского острова Симушир.

При этом второе землетрясение магнитудой 4,7 было зарегистрировано через три часа. Его эпицентр также находился в Тихом океане в 145 км юго-западнее города Северо-Курильск на острове Парамушир.

18 апреля в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили, что землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано у побережья Камчатки.

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