Солист Большого театра Азизов выразил соболезнования в связи со смертью певицы Бондаревской

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Солист Большого театра Эльчин Азизов прокомментировал сообщение о смерти певицы Анны Бондаревской.
Солист Большого театра Азизов выразил соболезнования в связи со смертью певицы Бондаревской
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что ему трудно поверить в случившееся.

«Безумно горько и обидно. Такая молодая и так рано уйти — это очень тяжело. Я думаю, что все её друзья, коллеги, кто выступал с ней на одной сцене, очень сильно переживают эту страшную новость», — сказал Азизов.

Он также выразил соболезнования родным Бондаревской.

Артистка скончалась 22 апреля, причины её смерти не раскрываются.

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