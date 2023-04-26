Солист Большого театра Азизов выразил соболезнования в связи со смертью певицы Бондаревской
- РИА Новости
В беседе с телеканалом «360» он заявил, что ему трудно поверить в случившееся.
«Безумно горько и обидно. Такая молодая и так рано уйти — это очень тяжело. Я думаю, что все её друзья, коллеги, кто выступал с ней на одной сцене, очень сильно переживают эту страшную новость», — сказал Азизов.
Он также выразил соболезнования родным Бондаревской.
Артистка скончалась 22 апреля, причины её смерти не раскрываются.