Диетолог Круглова назвала орехи и фрукты полезными перекусами для офиса

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Врач-диетолог медцентра «Проект Здоровье» Наталья Круглова заявила, что офисным работникам особенно важно следить за питанием, так как низкая физическая активность может нарушить пищевое поведение.
Диетолог Круглова назвала орехи и фрукты полезными перекусами для офиса
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru она отметила, что на работе должен быть обеденный перерыв, а также лёгкие перекусы.

«Это может быть совсем простой перекус, например стаканчик кефира, питьевого йогурта или какой-то фрукт, орешки, сухофрукты. Перекус необходим, чтобы снизить интенсивность голода, потому что в дальнейшем это будет приводить к набору веса», — сказала Круглова.

Она отметила, что слишком частые перекусы нежелательны.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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