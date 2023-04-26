Кинолог Голубев: антигистаминное снизит риск анафилактического шока у собаки при укусе змеи
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Укус гадюки для собаки может быть смертельно опасен, предупредил специалист в беседе с РИАМО.
«Внимательно следите за питомцем, а в случае если змея укусила собаку, немедленно обратитесь за помощью в ближайшую ветеринарную клинику: только быстрая реакция сможет спасти жизнь питомцу», — заявил Голубев.
Однако вначале следует предпринять ряд действий.
Сначала надо зафиксировать собаку, приложить к месту укуса что-то холодное, затем дать животному антигистаминное средство, чтобы снизить риск анафилактического шока. Вместе с тем собаке необходимо обеспечить обильное питьё для выведения яда из организма, сказал кинолог.
Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.