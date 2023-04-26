Кинолог Голубев: антигистаминное снизит риск анафилактического шока у собаки при укусе змеи

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал владельцам собак, которые берут их с собой на природу, быть внимательными, поскольку в Московской области активизировались гадюки.

Укус гадюки для собаки может быть смертельно опасен, предупредил специалист в беседе с РИАМО.

«Внимательно следите за питомцем, а в случае если змея укусила собаку, немедленно обратитесь за помощью в ближайшую ветеринарную клинику: только быстрая реакция сможет спасти жизнь питомцу», — заявил Голубев.

Однако вначале следует предпринять ряд действий.

Сначала надо зафиксировать собаку, приложить к месту укуса что-то холодное, затем дать животному антигистаминное средство, чтобы снизить риск анафилактического шока. Вместе с тем собаке необходимо обеспечить обильное питьё для выведения яда из организма, сказал кинолог.

Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.