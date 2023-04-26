Певица Kesha рассказала о разрыве помолвки с возлюбленным
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По словам певицы, она была тайно помолвлена, но в итоге отношения пары завершились. Личность несостоявшегося избранника артистка не раскрывает, пишет Rolling Stone. Вместе с тем Kesha заявила, что с бывшим её связывают дружеские отношения, а песня Too Far Gone из её будущего альбома Gag Order была написана под влиянием эмоций после расставания.
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