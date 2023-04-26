Певица Kesha рассказала о разрыве помолвки с возлюбленным

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Популярная исполнительница и автор хита Tik Tok Kesha рассказала о разрыве отношений с возлюбленным и о том, как он повлиял на её грядущий альбом.
Певица Kesha рассказала о разрыве помолвки с возлюбленным
  • Gettyimages.ru

По словам певицы, она была тайно помолвлена, но в итоге отношения пары завершились. Личность несостоявшегося избранника артистка не раскрывает, пишет Rolling Stone. Вместе с тем Kesha заявила, что с бывшим её связывают дружеские отношения, а песня Too Far Gone из её будущего альбома Gag Order была написана под влиянием эмоций после расставания.

Ранее стало известно, что рэп-исполнитель Гуф объявил о разводе с Юлией Королёвой.

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