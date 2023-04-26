В сети опубликован новый трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером

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Второй трейлер предстоящей супергеройской картины «Флэш» с Эзрой Миллером, Беном Аффлеком и Майклом Китоном опубликован в сети.
В сети опубликован новый трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером
  • Gettyimages.ru

Сюжет видео, опубликованного на YouTube-канале DC, повторяет основную завязку первого трейлера. Помимо главного героя, в нём опять появляются сразу два Бэтмена — в исполнении Майкла Китона (классические нуарные экранизации Тима Бёртона) и Бена Аффлека из картин Зака Снайдера. Кроме того, Майкл Шеннон также возвращается к своему персонажу — генералу Зоду, главному антагонисту из ленты «Человек из стали».

Картина выйдет на экраны 16 июня и станет финальной для текущей киновселенной DC перед перезапуском.

Ранее в сети был опубликован трейлер третьей части «Великого уравнителя» с Дензелом Вашингтоном.

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