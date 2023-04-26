В Самаре и Уфе ожидается самая тёплая погода в конце месяца

Сервис «Яндекс.Погода» опубликовал прогноз погоды в городах-миллионниках на 29, 30 апреля и 1 мая. Теплее всего будет в Самаре, Волгограде и Уфе, а холоднее всего — в Новосибирске и Красноярске.

Об этом сообщает Life.ru.

В Самаре 29 апреля ожидается +25 °С, 30 апреля — +27 °С, а 1 мая — +29 °С. В Волгограде пасмурно, в субботу до +22 °С, а к понедельнику температура понизится до +17 °С.

В Уфе в праздничные дни тоже будет тепло — +24…+27 °С. Также тёплая погода будет в Казани и Екатеринбурге — +19…+21 °С.

Холоднее всего в праздничные дни будет в Новосибирске: -2 °С в субботу, в последующие дни воздух прогреется до +8 °С. В Красноярске 29 апреля небольшой дождь и до +9 °С, затем температура понизится до +6 °С.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области на неделе температура воздуха может повыситься до +22 °С, таковы данные областной ЦГМС.