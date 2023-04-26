Синоптик: в Москве за 12 часов выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля

Короткая ссылка
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в московском регионе за 12 часов местами выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля.
Синоптик: в Москве за 12 часов выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля
  • РИА Новости

«Долгожданные дожди прошли в центральных областях Европейской России. Наиболее сильными, как и ожидалось, они были на востоке территории. В столичном регионе за последние 12 часов местами уже выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля», — написал он в своём Telegram.

Ранее URA.RU со ссылкой на Гидрометцентр Челябинскую области сообщал, что после трёх солнечных дней в регион вернутся дожди. Они начнутся с 27 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить