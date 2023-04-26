Синоптик: в Москве за 12 часов выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в московском регионе за 12 часов местами выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля.

«Долгожданные дожди прошли в центральных областях Европейской России. Наиболее сильными, как и ожидалось, они были на востоке территории. В столичном регионе за последние 12 часов местами уже выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля», — написал он в своём Telegram.

Ранее URA.RU со ссылкой на Гидрометцентр Челябинскую области сообщал, что после трёх солнечных дней в регион вернутся дожди. Они начнутся с 27 апреля.