Диетолог Мойсенко предупредила о вреде голодания
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«После того как человек снова начнёт есть, прошлый вес быстро вернётся, и в большинстве случаев с плюсом», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».
По её словам, после голодовок люди «обречены» на борьбу с весом и продолжительную депрессию.
Как считает Мойсенко, для похудения лучше выбирать безопасные методы. В частности, рекомендуется употреблять продукты, не содержащие молочные композиции, сахар и много калорий.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.