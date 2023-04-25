Диетолог Мойсенко предупредила о вреде голодания

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Врач-диетолог Римма Мойсенко напомнила о последствиях голодания для здоровья. В частности, она отметила, что если человек перестаёт употреблять пищу, то организм старается вернуть утерянный вес.
Диетолог Мойсенко предупредила о вреде голодания
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«После того как человек снова начнёт есть, прошлый вес быстро вернётся, и в большинстве случаев с плюсом», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

По её словам, после голодовок люди «обречены» на борьбу с весом и продолжительную депрессию.

Как считает Мойсенко, для похудения лучше выбирать безопасные методы. В частности, рекомендуется употреблять продукты, не содержащие молочные композиции, сахар и много калорий.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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