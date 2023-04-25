Нутрициолог Гусакова заявила о пользе фруктов нового урожая

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, какие фрукты считаются наиболее полезными.

«Большинство фруктов в зимний и весенний период приезжают свежими из стран, где их только собрали. Транспортировка происходит в специальных условиях для сохранения всех питательных веществ. Эта категория фруктов будет наиболее полезной для организма весной», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, стоит обратить внимание на фрукты нового урожая, в том числе на цитрусовые, яблоки, груши, ананасы.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.