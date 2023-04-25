В Челябинскую область вернутся дожди с 27 апреля

В Челябинскую область после трёх солнечных дней вернутся дожди. Они начнутся с 27 апреля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Осадки начнутся в ночь на 27 апреля и продолжатся днём. Столбики термометров с 25 апреля по 27 апреля будут колебаться в пределах 18—24 градусов тепла», — заявили синоптики.

Ветер умеренный, возможны порывы до 16 м/с.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рекомендовали воздержаться от посещения лесов 24 и 25 апреля из-за повышения уровня пожароопасности.