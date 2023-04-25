В Челябинскую область вернутся дожди с 27 апреля
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«Осадки начнутся в ночь на 27 апреля и продолжатся днём. Столбики термометров с 25 апреля по 27 апреля будут колебаться в пределах 18—24 градусов тепла», — заявили синоптики.
Ветер умеренный, возможны порывы до 16 м/с.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рекомендовали воздержаться от посещения лесов 24 и 25 апреля из-за повышения уровня пожароопасности.