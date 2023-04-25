Зоолог Василевская напомнила о трудностях содержания енота в квартире

Сотрудник кафедры зоологии Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева Александра Василевская посоветовала россиянам не заводить енотов в квартире.

Чаще всего люди не справляются с этими животными, сообщила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист отметила, что еноты не домашние животные — им требуется вольер. При содержании их в квартире хозяева сталкиваются с трудностями и зачастую выставляют на улицу.

«В лучшем, я бы сказала, случае это кончается плохо для самого зверька. А в худшем — он селится где-нибудь, а если их ещё несколько, они могут встретиться и размножиться, и отсюда происходят так называемые инвазии. То есть какие-то виды, нетипичные для данной местности, начинают захватывать эту самую местность, аборигенов вытеснять — и это уже нехорошо», — объяснила Василевская.

Ранее ФАН передавало, что музей Арктики и Антарктики совместно с Ленинградским зоопарком открыл выставку, посвящённую белому медведю.