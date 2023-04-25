Более полумиллиона человек воспользовались «Библиотеками Москвы» за два года

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Сервисом «Библиотеки Москвы» на сайте mos.ru воспользовались более 500 тыс. человек за два года. Площадка объединяет 440 библиотек города и даёт возможность просмотреть их каталоги, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Более полумиллиона человек воспользовались «Библиотеками Москвы» за два года
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Prince

Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на слова Сергуниной, нужную книгу можно найти и забронировать за пару минут.

«Сервис помогает найти нужное издание в любой библиотеке города и экономит время… Данная функция — одна из самых востребованных. Ею уже воспользовались больше 363 тыс. раз», — уточнила вице-мэр.

Ранее Newinform со ссылкой на данные научно-информационного орфографического академического ресурса института «Академос» сообщал, что орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН пополнили три новых слова.

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