Более полумиллиона человек воспользовались «Библиотеками Москвы» за два года

Сервисом «Библиотеки Москвы» на сайте mos.ru воспользовались более 500 тыс. человек за два года. Площадка объединяет 440 библиотек города и даёт возможность просмотреть их каталоги, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на слова Сергуниной, нужную книгу можно найти и забронировать за пару минут.

«Сервис помогает найти нужное издание в любой библиотеке города и экономит время… Данная функция — одна из самых востребованных. Ею уже воспользовались больше 363 тыс. раз», — уточнила вице-мэр.

Ранее Newinform со ссылкой на данные научно-информационного орфографического академического ресурса института «Академос» сообщал, что орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН пополнили три новых слова.