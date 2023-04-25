МЧС предупредило о четвёртом классе пожарной опасности в некоторых регионах Оренбуржья

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На территории пяти муниципальных образований Оренбургской области прогнозируется четвёртый класс пожарной опасности. Прогноз составлен с учётом данных, полученных от Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
МЧС предупредило о четвёртом классе пожарной опасности в некоторых регионах Оренбуржья
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное МЧС. 

Повышенная степень пожарной опасности вводится в Бузулуке, Абдулинском округе, Бузулукском, Асекеевском и Шарлыкском районах.

Ограничение на посещение лесов и разведение открытого огня ввели также и в 26 муниципальных районах Омской области. Противопожарный режим начался 25 апреля и будет действовать до 25 июня, сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Ограничение будет действовать на территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области высокая пожарная опасность лесов сохранится до 28 апреля, об этом заявили в региональном ГУ МЧС России.

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