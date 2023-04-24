В Нижегородской области высокая пожароопасность лесов сохранится до 28 апреля

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В Нижегородской области высокая пожарная опасность лесов сохранится до 28 апреля, заявили в региональном ГУ МЧС России.
В Нижегородской области высокая пожароопасность лесов сохранится до 28 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru.

В регионе действует четвёртый класс пожароопасности. Спасатели советуют жителям проявлять предельную осторожность.

Особый противопожарный режим введён и в Кировской области, передаёт progorod43. В регионе нельзя жечь сухую траву и мусор, разводить костры.

Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Ранее руководитель Примгидромета Борис Кубай заявил, что в Приморском крае в ближайшее время установится дождливая и пасмурная погода.

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