В Нижегородской области высокая пожароопасность лесов сохранится до 28 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru.
В регионе действует четвёртый класс пожароопасности. Спасатели советуют жителям проявлять предельную осторожность.
Особый противопожарный режим введён и в Кировской области, передаёт progorod43. В регионе нельзя жечь сухую траву и мусор, разводить костры.
Для нарушителей предусмотрены штрафы.
Ранее руководитель Примгидромета Борис Кубай заявил, что в Приморском крае в ближайшее время установится дождливая и пасмурная погода.