В Нижегородской области высокая пожароопасность лесов сохранится до 28 апреля

В Нижегородской области высокая пожарная опасность лесов сохранится до 28 апреля, заявили в региональном ГУ МЧС России.

Об этом сообщает newsnn.ru.

В регионе действует четвёртый класс пожароопасности. Спасатели советуют жителям проявлять предельную осторожность.

Особый противопожарный режим введён и в Кировской области, передаёт progorod43. В регионе нельзя жечь сухую траву и мусор, разводить костры.

Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Ранее руководитель Примгидромета Борис Кубай заявил, что в Приморском крае в ближайшее время установится дождливая и пасмурная погода.