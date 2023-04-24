Циклоны принесут дожди в Приморский край в конце апреля и мае

Руководитель Примгидромета Борис Кубай заявил, что в Приморском крае в ближайшее время установится дождливая и пасмурная погода.

«Буквально с завтрашнего дня на территорию края с завидной регулярностью будут устремляться фронт за фронтом и даже циклон за циклоном разной интенсивности, превращая устойчивую солнечную погоду в пасмурную и дождливую», — сообщил синоптик в беседе с ИА PrimaMedia.

По его словам, в ночные часы в горных районах не исключён мокрый снег. Температурный фон будет пониженным.

Кубай отметил, что в соответствии с расчётами такая погода продержится до конца апреля и продолжится в первой декаде мая.

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