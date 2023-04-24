Циклоны принесут дожди в Приморский край в конце апреля и мае
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«Буквально с завтрашнего дня на территорию края с завидной регулярностью будут устремляться фронт за фронтом и даже циклон за циклоном разной интенсивности, превращая устойчивую солнечную погоду в пасмурную и дождливую», — сообщил синоптик в беседе с ИА PrimaMedia.
По его словам, в ночные часы в горных районах не исключён мокрый снег. Температурный фон будет пониженным.
Кубай отметил, что в соответствии с расчётами такая погода продержится до конца апреля и продолжится в первой декаде мая.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.