Netflix потратит $2,5 млрд на корейскую кинопродукцию

Руководство компании Netflix сообщило, что выделит $2,5 млрд для инвестиции в южнокорейские сериалы, фильмы и проекты без готовых сценариев в течение четырёх лет.

Как передаёт Variety, об этом главный исполнительный директор компании Тед Сарандос заявил на встрече с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, который находится в США с государственным визитом.

По словам Сарандоса, указанная сумма вдвое превышает прошлые инвестиции компании в кинопродукцию Южной Кореи с момента её запуска сервисом в 2016 году. Самыми успешными проектами на сегодняшний день являются «Игра в кальмара», «Триумф» и «100 атлетов».

Сарандос поблагодарил главу Южной Кореи за поддержку и выразил уверенность, что корейская творческая индустрия продолжит рассказывать «замечательные истории».

Ранее на Netflix подали в суд из-за докфильма «Царица Клеопатра».