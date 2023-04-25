В Индонезии отменена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,3

Предупреждение об угрозе цунами в Индонезии, объявленное после землетрясения, отменено, сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Отмечается, что предупреждение о цунами объявлялось в индонезийской провинции Северная Суматра. Магнитуда землетрясения была оценена агентством в 7,3. Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в Греции.