В Пензенской области создадут особо охраняемую природную зону
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт регионального правительства.
Новый статус накладывает ограничения на вырубку леса, охоту и строительные работы, также под запретом движение любого транспорта и устройство мест отдыха.
Разрешено проводить научно-исследовательские работы, изучать редких животных и растения.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области открыли лесокультурный сезон, который продлится до начала июня. Специалисты высадят более 3,2 млн сеянцев.