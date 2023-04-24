В Пензенской области создадут особо охраняемую природную зону

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На территории Светлополянского лесничества в Пензенской области создадут особо охраняемую природную зону.
В Пензенской области создадут особо охраняемую природную зону
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Ivastov

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт регионального правительства.

Новый статус накладывает ограничения на вырубку леса, охоту и строительные работы, также под запретом движение любого транспорта и устройство мест отдыха.

Разрешено проводить научно-исследовательские работы, изучать редких животных и растения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области открыли лесокультурный сезон, который продлится до начала июня. Специалисты высадят более 3,2 млн сеянцев.

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