На территории Светлополянского лесничества в Пензенской области создадут особо охраняемую природную зону.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт регионального правительства.

Новый статус накладывает ограничения на вырубку леса, охоту и строительные работы, также под запретом движение любого транспорта и устройство мест отдыха.

Разрешено проводить научно-исследовательские работы, изучать редких животных и растения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области открыли лесокультурный сезон, который продлится до начала июня. Специалисты высадят более 3,2 млн сеянцев.