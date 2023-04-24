В Новосибирской области ввели особый противопожарный режим до 15 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Спасатели призвали жителей проявлять осторожность в обращении с пожароопасными предметами, не жечь мусор на приусадебных участках и около леса.
Тем временем в Московской области рекомендовали воздержаться от посещения лесов 24 и 25 апреля из-за повышения уровня пожароопасности, передаёт телеканал «360». За выходные в регионе потушено 11 возгораний в разных городских округах.
Ранее руководитель Примгидромета Борис Кубай заявил, что в Приморском крае в ближайшее время установится дождливая и пасмурная погода.