В Новосибирской области ввели особый противопожарный режим до 15 мая

В Новосибирской области ввели особый противопожарный режим с 24 апреля по 15 мая.

Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Спасатели призвали жителей проявлять осторожность в обращении с пожароопасными предметами, не жечь мусор на приусадебных участках и около леса.

Тем временем в Московской области рекомендовали воздержаться от посещения лесов 24 и 25 апреля из-за повышения уровня пожароопасности, передаёт телеканал «360». За выходные в регионе потушено 11 возгораний в разных городских округах.

Ранее руководитель Примгидромета Борис Кубай заявил, что в Приморском крае в ближайшее время установится дождливая и пасмурная погода.