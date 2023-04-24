Диетолог Соломатина: несладкая газировка помогает снизить артериальное давление

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах несладкой газированной воды.

«Углекислый газ в несладкой газированной воде расширяет мелкие капилляры. В результате кровь устремляется на периферию и таким образом может понижаться артериальное давление», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, такая вода может улучшить и работу кишечника.

Вместе с тем, отметила Соломатина, газировку не стоит пить при гастрите, язве и колите.

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