В музее Пушкина откроется выставка «Золото сарматских вождей»

Во вторник, 25 апреля, в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина откроется выставка «Золото сарматских вождей».

В рамках выставки впервые будут представлены важные для истории и науки памятники Филипповских курганов из фондов Уфимского федерального исследовательского центра РАН и губернского музея в Оренбурге.

Экспозиция будет поделена на «мужскую часть», в которую вошли защитные доспехи, детали амуниции и оружия — кинжалы, мечи, копья, луки, и «женскую часть», где посетители увидят одежду и элементы её декора, ювелирные украшения, зеркала, а также ритуальные предметы, в частности «золотых» оленей и каменные жертвенники.

Экспонаты были обнаружены во время археологических раскопок, которые проводились экспедицией Башкирского филиала Академии наук СССР в 1986—1990 годах и Приуральской археологической экспедицией Института археологии РАН и Оренбургского государственного педагогического университета в 2013—2014 годах.

Помимо прочего, специально для выставки композитором Петром Айду был подготовлен проект под названием «Тифлоопера» — музыкальный жанр, объединяющий информацию и звук.

«Мы попытались посмотреть на эти комментарии (тифлокомментирование для незрячих людей), на этот чисто функциональный текст с точки зрения музыки и сделали из этого, как мы это назвали, «Тифлооперу»... У нас была задача сделать так, чтобы было очень хорошо понятно, что именно поётся, но при этом чтобы была какая-то музыкальная ценность», — цитирует слова Айду РИА Новости.

Посмотреть выставку можно до 23 июля.

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