В Москве пройдёт акция «Русские чтения Победы»
- РИА Новости
В стенах Зала полководцев будут прочитаны строки из произведений писателей военных лет, авторов-фронтовиков, а также современных прозаиков.
В мероприятии примут участие российские общественные и государственные деятели, артисты, актёры театра и кино и поэты.
Кроме того, при поддержке народного фронта будет запущена акция «Книга — фронту!» по сбору изданий для участников СВО.
Ранее стало известно, что в Пушкинском музее пройдёт выставка «После импрессионизма».