В Москве пройдёт акция «Русские чтения Победы»

В Музее Победы 4 мая состоится литературная акция «Русские чтения», приуроченная к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В стенах Зала полководцев будут прочитаны строки из произведений писателей военных лет, авторов-фронтовиков, а также современных прозаиков.

В мероприятии примут участие российские общественные и государственные деятели, артисты, актёры театра и кино и поэты.

Кроме того, при поддержке народного фронта будет запущена акция «Книга — фронту!» по сбору изданий для участников СВО.

Ранее стало известно, что в Пушкинском музее пройдёт выставка «После импрессионизма».