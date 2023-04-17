В Пушкинском музее пройдёт выставка «После импрессионизма»

В рамках выставки «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством», которая стартует 18 апреля в музее имени Пушкина, организаторы покажут нестандартные шедевры из коллекции российских музеев.

Об этом во время специального мероприятия для прессы сообщили организаторы.

«Я надеюсь, что мы дадим возможность и специалистам, и более широкой публике посмотреть на творчество художников, начиная с середины 60-х годов XIX века, в необычном ракурсе, в новом интересном контексте», — отметила директор Пушкинского музея Елизавета Лихачёва.

Выставка включает экспонаты из собраний частных коллекций и российских музеев — Третьяковской галереи, Эрмитажа и Русского и многих региональных музеев.

Заместитель директора Пушкинского музея Илья Доронченков подчеркнул, что на выставке представлены не только «первоклассные» работы, но и «небанальные вещи» в контексте диалога отечественных живописцев с их французскими коллегами.

«Мы показываем диалог наших художников с современными им по большей части французами, начиная с Василия Перова, учившегося в Париже в 1860-е годы, и заканчивая такими радикальными выводами из модернистской эстетики, как супрематизм, представленный Ольгой Розановой, заумь, представленный Малевичем, абстракции Кандинского, контррельефы Татлина, искусство Филонова и так далее», — сказал Доронченков.

Посетители выставки смогут увидеть полотна Клода Моне, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Огюста Ренуара, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Ильи Репина, Валентина Серова, Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Казимира Малевича и других.

Выставка откроется 18 апреля и пройдёт до 20 августа.

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