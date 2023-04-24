В Театре наций отменили показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с Лией Ахеджаковой

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Театр наций отменил показы постановки Андрея Могучего «Сказка про последнего ангела», которые должны были состояться 26 и 27 апреля. В спектакле участвовала народная артистка России Лия Ахеджакова.
В Театре наций отменили показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с Лией Ахеджаковой
  • globallookpress.com
  • © Genrietta Peryan

Как сообщает «Коммерсантъ», в пресс-службе театра заявили, что постановки отменены «по техническим причинам». С 5 апреля Лия Ахеджакова также больше не служит в театре «Современник».

Ранее актриса неоднократно высказывалась против специальной военной операции. Из-за её проукраинских заявлений глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру возбудить против Ахеджаковой уголовное дело о госизмене.

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