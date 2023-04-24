Учёный Петрукович — о зафиксированной магнитной буре: довольно мощная, но не уникальная

Директор Института космических исследований, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что на Земле зафиксировали мощную магнитную бурю класса G4.

«Это довольно мощная буря, но не уникальная. Надо вспомнить, что все магнитные бури появляются после каких-то проявлений солнечной активности, например солнечных вспышек. А сейчас мы вступаем в годы солнечного максимума — раз в 11 лет у нас наблюдается повышенная солнечная активность, поэтому таких бурь будет всё больше и больше... Поэтому мы постепенно привыкнем к таким сообщениям и не будем их уже считать за что-то экстраординарное», — пояснил эксперт.

По его словам, единственное проявление, которое заметят жители средней полосы, — можно в нестандартных местах увидеть полярное сияние.

«Например, в Санкт-Петербурге. В Москве, наверное, было бы тоже видно, если бы не дымка», — рассказал специалист.

Собеседник RT добавил, что повышенная радиация оказывает влияние в основном на космические аппараты.

«Как буря на море влияет на корабли, но обычно они эту бурю выдерживают, так и спутники обычно выдерживают магнитную бурю. Влияет на радиосвязь в полярных районах», — заявил Петрукович.

Что касается влияния на здоровье человека, общепринятого ответа на этот вопрос нет, пояснил он.

«Если и влияет, то это достаточно малое влияние в сравнении с влиянием плохой погоды на человека... Ничего такого радикально ужасного в магнитной буре нет в этом смысле», — заключил член-корреспондент РАН.

Ранее сообщалось, что учёные зафиксировали мощную магнитную бурю класса G4.

Согласно данным мониторинга Института прикладной геофизики космической погоды, буря достигла класса G4 из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно».

Соответствующий уровень предполагает серьёзные помехи в связи, в спутниковой и радиочастотной навигации.