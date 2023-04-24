Учёные зафиксировали мощную магнитную бурю класса G4
Согласно данным мониторинга Института прикладной геофизики (ИПГ) космической погоды, буря достигла класса G4 из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно.
Соответствующий уровень предполагает серьёзные помехи в связи и спутниковой и радиочастотной навигации.
В Мурманской области ранее сняли вспышку яркого северного сияния. Небо переливалось разными оттенками цветов — от неоново-зелёного до розового. Свечение можно было наблюдать в разных городах России.