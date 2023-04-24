Учёные зафиксировали мощную магнитную бурю класса G4

На Земле зафиксировали мощную магнитную бурю класса G4.

Согласно данным мониторинга Института прикладной геофизики (ИПГ) космической погоды, буря достигла класса G4 из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно.

Соответствующий уровень предполагает серьёзные помехи в связи и спутниковой и радиочастотной навигации.

В Мурманской области ранее сняли вспышку яркого северного сияния. Небо переливалось разными оттенками цветов — от неоново-зелёного до розового. Свечение можно было наблюдать в разных городах России.