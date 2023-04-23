Синоптик назвал 23 апреля самым тёплым днём в Москве с начала года

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что воскресенье, 23 апреля, стало самым тёплым днём в Москве с начала года.
Синоптик назвал 23 апреля самым тёплым днём в Москве с начала года
  • РИА Новости

«К 15:00, а это момент, близкий к максимальному прогреву, воскресенье в Москве стало самым тёплым днём с начала года», — написал он в своём Telegram.

Он уточнил, что на главной метеостанции столицы, ВДНХ, столбики термометров поднялись до +18,9 °С , что «на 0,8 °С  выше, чем было у прежнего лидера, 13 апреля».

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

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