Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.
Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости

По словам специалиста, апрель в этом году уникальный.

«Температура всё время выше нормы, осадков по Москве практически нет, очень много солнышка. Всему виной антициклон, область высокого давления. Самое высокое давление сегодня — около 750 мм рт. ст. На следующей неделе оно будет немножко падать, но всё равно мы будем на краю этого антициклона и погода продолжит радовать», — рассказал синоптик.

Он отметил, что на следующей неделе будет «чуть побольше облачности», но температурный режим сохранится.

«В понедельник у нас переменная облачность и без осадков. Ночью +6…+8 °С, днём +20…+22 °С с южным ветром до 7 м/с. Во вторник переменная облачность и по юго-западу области возможен дождик. Ночью чуть теплее, +7…+9 °С, днём +20…+22 °С. В среду ночью +9…+11 °С, а днём +19…+21 °С. Ветер будет южным до 10 м/с. В четверг ночью +6…+11 °С, а днём +17…+22 °С. Ветер будет слабый», — добавил Цыганков.

По его предварительному прогнозу, в пятницу и субботу также будет облачно.

«Ночью +8…+13 °С, днём +14…+19 °С. В субботу +5…+10 °С ночью и +13…+18 °С днём. Ветер будет западным», — заключил собеседник RT.

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