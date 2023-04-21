В лесах Подмосковья ввели ограничение на пребывание граждан до 30 апреля

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В лесах Московской области ввели ограничение на пребывание граждан с 22 по 30 апреля из-за высокого класса пожароопасности.
В лесах Подмосковья ввели ограничение на пребывание граждан до 30 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Комлесхоза.

«В связи с осложнением пожароопасной обстановки, отсутствием осадков и установлением на территории земель лесного фонда высокого класса пожарной опасности с 22 по 30 апреля 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, эта мера призвана снизить риски возгорания в лесах.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области с конца марта проводится комплекс противопожарных мероприятий, в том числе работы по прочистке просек, эксплуатации лесных дорог.

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