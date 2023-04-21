Специалист Шехян посоветовал носить закрытую одежду для защиты от клещей на природе

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения (Просвет) Грант Шехян рассказал, как защититься от клещей на природе.

«Нужно выбирать закрытую одежду из плотной ткани. На тёмных или пёстрых вещах заметить клеща сложнее — лучше одеться в светлую однотонную одежду. Обувь должна быть высокой, а штанины необходимо заправить в длинные носки», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, если клещ всё-таки укусил, то место укуса нужно продезинфицировать, а после извлечения насекомого необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

«После удаления клеща кожу в месте его присасывания ещё раз обрабатывают настойкой йода, спиртом либо другим доступным антисептиком для кожи», — добавил Шехян.

Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.