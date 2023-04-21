Специалист Шехян посоветовал носить закрытую одежду для защиты от клещей на природе
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«Нужно выбирать закрытую одежду из плотной ткани. На тёмных или пёстрых вещах заметить клеща сложнее — лучше одеться в светлую однотонную одежду. Обувь должна быть высокой, а штанины необходимо заправить в длинные носки», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, если клещ всё-таки укусил, то место укуса нужно продезинфицировать, а после извлечения насекомого необходимо тщательно вымыть руки с мылом.
«После удаления клеща кожу в месте его присасывания ещё раз обрабатывают настойкой йода, спиртом либо другим доступным антисептиком для кожи», — добавил Шехян.
Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.