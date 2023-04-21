В ЯНАО обновят 31 школу искусств к 2030 году

В Ямало-Ненецком автономном округе планируют обновить 31 школу искусств к 2030 году. Соответствующее поручение во время ежегодного послания дал губернатор Дмитрий Артюхов.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Это достойная поддержка семей с детьми, равные возможности для качественного образования и всестороннего развития. Предпосылки для успеха уже есть. Каждый год на Ямале численность детского населения растёт, и это наша большая гордость», — сказал Артюхов.

Модернизация школ искусств призвана помочь в решении задач нацпроекта «Культура».

Ранее НСН сообщала, что на востоке Москвы планируют построить несколько новых социальных объектов.