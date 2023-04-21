Эндокринолог Тананакина посоветовала не злоупотреблять хурмой

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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина заявила, что хурма полезна, но злоупотреблять ей не стоит.
Эндокринолог Тананакина посоветовала не злоупотреблять хурмой
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В беседе с газетой «Известия» эксперт пояснила, что хурма содержит танин — вещество, делающее её вязкой. Избыток танина может вызвать тошноту и сильную боль в желудке.

Кроме того, отметила Тананакина, в хурме много сахара. Также на этот продукт может быть аллергия.

«При выборе плода обращайте внимание на цвет: кожица должна быть яркой красно-оранжевой. Если хурма имеет светло-оранжевый оттенок, то она не дозрела. Поверхность спелой ягоды должна быть блестящей и гладкой, а сам плод — в меру мягким», — добавила эксперт.

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