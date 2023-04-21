Специалист Гавашели: печёные яблоки богаты витаминами и антиоксидантами
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«Они богаты антиоксидантами, которые защищают организм от свободных радикалов и помогают предотвратить развитие многих заболеваний», — заявила Гавашели в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, в печёных яблоках есть пектин, который работает как отличный сорбент. Также они содержат витамины группы В, железо, калий, магний и фосфор.
«Эти вещества благотворно влияют на работу мозга и сердечно-сосудистой системы, укрепляют кости и способствуют снижению риска развития сахарного диабета», — пояснила эксперт.
Она добавила, что печёные яблоки содержат меньше калорий, чем многие другие десерты.
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