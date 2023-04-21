Специалист Гавашели: печёные яблоки богаты витаминами и антиоксидантами

Эксперт по питанию и кандидат медицинских наук Лия Гавашели рассказала о полезных свойствах печёных яблок. По её словам, такой продукт универсален.

«Они богаты антиоксидантами, которые защищают организм от свободных радикалов и помогают предотвратить развитие многих заболеваний», — заявила Гавашели в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в печёных яблоках есть пектин, который работает как отличный сорбент. Также они содержат витамины группы В, железо, калий, магний и фосфор.

«Эти вещества благотворно влияют на работу мозга и сердечно-сосудистой системы, укрепляют кости и способствуют снижению риска развития сахарного диабета», — пояснила эксперт.

Она добавила, что печёные яблоки содержат меньше калорий, чем многие другие десерты.

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