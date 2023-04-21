В Кировской области введён особый противопожарный режим

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На территории Кировской области ввели особый противопожарный режим.
В Кировской области введён особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр управления МЧС России по региону.

В частности, запрещено использовать открытый огонь, жечь мусор и сухую траву, разводить костры на сельскохозяйственных землях.

Также стало известно, что администрация Кургана продлила запрет на посещение городских лесов до 12 мая, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт мэрии.

Контроль за исполнением постановления возложен на управление по делам ГО и ЧС.

Ранее МЧС предупредило о риске схода лавин на Камчатке в ближайшие дни.

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