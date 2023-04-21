МЧС предупредило о риске схода лавин на Камчатке в ближайшие дни
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Об этом пишет Newinform.
Отмечается, что риск самопроизвольного схода снежных масс есть на горной местности в Елизовском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском муниципальных районах, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.
Лавинная опасность распространяется на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.
Специалисты МЧС порекомендовали гражданам воздержаться от посещения опасных районов.
Ранее URA.RU передавало, что в Курганской области с 21 по 24 апреля прогнозируется тёплая погода с кратковременными дождями.