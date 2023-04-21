МЧС предупредило о риске схода лавин на Камчатке в ближайшие дни

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю выпустило предупреждение о лавинной опасности в регионе с 22 по 24 апреля включительно.

Об этом пишет Newinform.

Отмечается, что риск самопроизвольного схода снежных масс есть на горной местности в Елизовском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском муниципальных районах, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Лавинная опасность распространяется на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.

Специалисты МЧС порекомендовали гражданам воздержаться от посещения опасных районов.

Ранее URA.RU передавало, что в Курганской области с 21 по 24 апреля прогнозируется тёплая погода с кратковременными дождями.