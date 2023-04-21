Психолог Дугенцова посоветовала не ограждать детей от современного видеоконтента

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Детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова выразила мнение, что, если родители будут воспитывать ребёнка только на советских мультфильмах и кинематографе своего детства, они могут помешать процессу его социализации.
Психолог Дугенцова посоветовала не ограждать детей от современного видеоконтента
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«Мы не всегда понимаем своих детей, они не всегда будут понимать нас, поэтому воспитывать ребёнка только на советских мультфильмах, заставлять его сдавать телефон и уходить в прочие подобные крайности — это, к сожалению, значит делать из ребёнка белую ворону», — поделилась она с ФАН.

Психолог посоветовала вместе читать и обсуждать прочитанное, а также смотреть мультфильмы и фильмы, как советские, так и современные.

Не стоит думать, что всё современное — плохое и негативно влияет на детей, заключила Дугенцова.

Ранее Nation News сообщал, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».

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