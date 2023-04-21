Психолог Дугенцова посоветовала не ограждать детей от современного видеоконтента

Детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова выразила мнение, что, если родители будут воспитывать ребёнка только на советских мультфильмах и кинематографе своего детства, они могут помешать процессу его социализации.

«Мы не всегда понимаем своих детей, они не всегда будут понимать нас, поэтому воспитывать ребёнка только на советских мультфильмах, заставлять его сдавать телефон и уходить в прочие подобные крайности — это, к сожалению, значит делать из ребёнка белую ворону», — поделилась она с ФАН.

Психолог посоветовала вместе читать и обсуждать прочитанное, а также смотреть мультфильмы и фильмы, как советские, так и современные.

Не стоит думать, что всё современное — плохое и негативно влияет на детей, заключила Дугенцова.

Ранее Nation News сообщал, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».