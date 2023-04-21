Актриса Ирина Купченко получила спецприз ММКФ

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Купченко получила почётную награду имени Константина Станиславского «Верю» на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля.

Награду артистке вручил президент фестиваля Никита Михалков.

«Скрипки — они все одинаковые, одинаковые формы, одинаковое количество струн. Скрипки все похожи друг на друга, но есть Страдивари. И это Ирина Купченко», — объявил Михалков.

Во время своей речи Купченко выразила признательность оргкомитету смотра и лично Никите Михалкову, отметив его выдающийся вклад в мировой кинематограф.

«Это такая премия, о которой я знала заранее, поэтому эффект неожиданности, неожиданной радости уже в прошлом, и радость ушла, а благодарность осталась», — сказала Купченко.

Ранее стало известно, что Никита Михалков в ходе пресс-конференции по случаю открытия ММКФ назвал фильм «Вызов» единственным в своём роде.



