Никита Михалков назвал фильм «Вызов» единственным в своём роде

Народный артист РСФСР Никита Михалков на пресс-конференции по случаю открытия ММКФ заявил, что российский фильм «Вызов» является «единственным в своём роде».

По словам Михалкова, это уникальный мировой опыт — «в нашей стране часть картины снимается в реальном космосе на орбите».

Режиссёр считает, что не имеет значения, являются ли такие съёмки «рекламным трюком».

«Если это происходит, значит, существует поиск нового, который и движет кинематограф», — цитирует слова Михалкова РИА Новости.

Сам Никита Михалков пока что не успел посмотреть фильм, поэтому о его качестве сказать ничего не смог.

Ранее Никита Михалков заявил, что в настоящее время нет никакого смысла отправлять российский фильм на премию «Оскар».