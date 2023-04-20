Никита Михалков назвал фильм «Вызов» единственным в своём роде
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По словам Михалкова, это уникальный мировой опыт — «в нашей стране часть картины снимается в реальном космосе на орбите».
Режиссёр считает, что не имеет значения, являются ли такие съёмки «рекламным трюком».
«Если это происходит, значит, существует поиск нового, который и движет кинематограф», — цитирует слова Михалкова РИА Новости.
Сам Никита Михалков пока что не успел посмотреть фильм, поэтому о его качестве сказать ничего не смог.
Ранее Никита Михалков заявил, что в настоящее время нет никакого смысла отправлять российский фильм на премию «Оскар».