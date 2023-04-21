Объявлены площадка и дата премьеры драмеди «Отчаянная невеста»

Премьера оригинального комедийно-драматического сериала «Отчаянная невеста» с Анной Зайцевой состоится в онлайн-кинотеатре KION.

В центре сюжета нового оригинального многосерийного проекта KION «Отчаянная невеста» документалистка Алиса, которая состоит в отношениях с женатым мужчиной Лукасом (Пьер Бурель). Девушка уверена, что её возлюбленный вот-вот разведётся, но мечты о совместном будущем рушатся, когда выясняется, что жена Лукаса ждёт третьего ребёнка.

Мать Алисы заключает с героиней договор: в течение года девушка должна найти мужа и забеременеть, в противном случае ей придётся рожать от лучшего друга Паши, сына маминой подруги. Поиски идеального кандидата в мужья и отцы будущего ребёнка Алиса решает запечатлеть на камеру, чтобы впоследствии из отснятого материала собрать курсовую работу для киношколы.

Авторы сериала говорят, что их проект посвящён ситуациям, с которыми многие женщины сталкивались в реальной жизни: общественным осуждением, поисками себя, влюблённостями и разочарованиями.

В работе над проектом приняли участие такие актёры, как Василий Михайлов, Игорь Черневич, Юлия Ауг, Михаил Евланов и другие.

«Я бы хотела поблагодарить всех своих партнёров за то, что набрались смелости и пошли со мной в это актёрское путешествие и на откровенные сцены, которых было снято много, за поддержку и открытость. На площадке это было невероятно ценно, партнёрские взаимоотношения со всеми сложились очень хорошие. На момент съёмок я проходила через сложный и очень интересный опыт и справилась благодаря поддержке группы и партнёров. В этом проекте для меня это то, что осталось самым ценным», — поделилась Анна Зайцева.

Все пять серий сериала «Отчаянная невеста» будут доступны подписчикам KION в день премьеры, 4 мая.

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