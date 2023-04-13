Стартовали съёмки второго сезона «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным

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Онлайн-кинотеатр Kion объявил о старте съёмок второго сезона драматического сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в роли владельца эскорт-бизнеса.

Об этом RT сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Режиссёром проекта выступил Сарик Андреасян. Главный герой сериала — Александр Шмидт по кличке Волшебник — владеет элитным эскорт-агентством, но для родных и близких он топ-менеджер консалтинговой компании.

Во втором сезоне сбежавший ранее за границу Шмидт возвращается в Москву, чтобы отомстить своим недоброжелателям, в частности Денису Викторовичу, устроившему расправу над эскортницами агентства, и олигарху Ружинскому, который разрушил жизнь Александра.

Вместе с Прилучным во втором сезоне снимаются Лиза Моряк, Никита Кологривый, Владимир Сычёв, Александр Яцко, Василиса Юсковец и другие.

Первый сезон проекта вышел в августе 2022 года.

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