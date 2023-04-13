В сети вышел трейлер четвёртого сезона «Настоящего детектива»

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На YouTube-канале HBO Max опубликован трейлер четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив».
В сети вышел трейлер четвёртого сезона «Настоящего детектива»
  • Gettyimages.ru

Новый сезон выйдет с подзаголовком Night Country («Ночной округ»). Сюжет развернётся на Аляске, где на исследовательской станции без вести пропали шестеро мужчин. Дело будут расследовать детективы Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро, роли которых исполняют Джоди Фостер и Кали Реис.

Как сообщает Variety, действие будет проходить во время полярной ночи.

Премьера нового сезона состоится в 2023 году на HBO Max.

Ранее был опубликован первый трейлер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом.

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