Опубликован первый трейлер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом

Первый трейлер сериального ответвления картины Мэтта Ривза «Бэтмен» опубликован в сети. Многосерийный проект станет связующим звеном между картинами о Человеке – летучей мыши.

Трейлер нового сериала опубликован на официальном YouTube-канале HBO Max. Сюжет «Пингвина» вращается вокруг криминальной империи Освальда Кобблпота, роль которого исполнил Колин Фаррелл. События шоу разворачиваются в Готэме спустя неделю после финала «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттисоном в роли Тёмного рыцаря.

Кроме Фаррелла в проекте задействованы такие актёры, как Клэнси Браун, Майкл Келли, Кристин Милиоти и другие. Сериал выйдет на HBO Max в 2023 году.

Ранее были анонсированы проекты обновлённой киновселенной DC.