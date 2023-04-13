Опубликован первый трейлер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом

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Первый трейлер сериального ответвления картины Мэтта Ривза «Бэтмен» опубликован в сети. Многосерийный проект станет связующим звеном между картинами о Человеке – летучей мыши.
Опубликован первый трейлер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом
  • Gettyimages.ru

Трейлер нового сериала опубликован на официальном YouTube-канале HBO Max. Сюжет «Пингвина» вращается вокруг криминальной империи Освальда Кобблпота, роль которого исполнил Колин Фаррелл. События шоу разворачиваются в Готэме спустя неделю после финала «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттисоном в роли Тёмного рыцаря.

Кроме Фаррелла в проекте задействованы такие актёры, как Клэнси Браун, Майкл Келли, Кристин Милиоти и другие. Сериал выйдет на HBO Max в 2023 году.

Ранее были анонсированы проекты обновлённой киновселенной DC.

 

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